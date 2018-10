Famoso rapero es terriblemente asesinado en Nueva Orleans

El portal de Chicago, Pitchfork reportó que Young Greatness, el rapero de Nueva Orleans, fue encontrado sin vida por un solo impacto de bala que ocurrió en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana la madrugada de este lunes en el exterior de un local de Waffle House, un conocido restaurante de comida rápida estadounidense.

El cantante tenía 34 años de edad, su nombre real era Theodore Jones y era conocido por "Moolah", su éxito de 2015 que alcanzó el top 85 de Billboard Hot 100 y que actualmente cuenta con más de 84 millones de escuchas entre varias plataformas de streaming.

Young contaba con una discografía conformada por varios discos desde su debut en 2012, como por ejemplo: Dollarfor Hate (2015); I Tried to Tell ‘Em (2015) y Bloody Summer (2017), además de varios “mixtapes”.

Cabe recordar que su mayor éxito "Moolah", salió un par de años atrás a través de Quality Control, el sello de Atlanta que actualmente hospeda a Migos y a Lil Yachty; por otra parte, colaboró con Quavo, Akon, Lil Duke y Magnolia Chop en otros lanzamientos y logró verse en su video "Moolah" a Lil Wayne junto a Yo Gotti.

"Paper" fue el último single que publico en 2018.

Mira aquí el video de su mas grande éxito "Moolah"