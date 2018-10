Famoso rapero es condenado a 4 años ¡Por pedófilo! (VIDEO)

El rap o hip-hop es uno de los géneros más famosos de la historia, y ha sido fuente de algunos de los mejores artistas que el mundo ha visto.

Aunque en la actualidad la imagen que tiene el género es muy mala, pues gracias a los nuevos cantantes de este estilo musical, el rap es fuertemente relacionado con crimen, drogas, armas y abusos.

Muchos de los jóvenes artistas han sido arrestados por algunos de estos crímenes, siendo más recurrentes los relacionados a las drogas y las armas, y en algunas ocasiones esos conflictos han terminado con sus vidas, como el caso de Mac Miller, quien murió de una sobredosis.

“Tengo millones de jóvenes que me consideran un modelo a seguir y el último lugar donde quiero estar es en la cárcel, no lo merecen”

Ahora uno de estos cantantes se encuentra envuelto en un escándalo sexual, se trata de Daniel Hernández, mejor conocido como “6ix9ine” o “Tekashi” pues fue visto entrando a un juzgado de Nueva York, donde acudió a recibir su sentencia por un delito sexual que involucraba a una menor de edad.

De acuerdo con informes proporcionados por TMZ, los fiscales aseguran que Tekashi estaba en una fiesta en Harlem en el mes de octubre de 2015 donde una niña de 13 años fue grabada sosteniendo actividades sexuales con otro niño, mientras que Tekashi quien en ese entonces tenía 18 años empujaba al niño detrás de la niña, simulando la actividad sexual, y se supo que el niño en cuestión se encontraba desnudo.

Cabe destacar que esto sucedió cuando 6ix9ine aún no era famoso.

El famoso cantante fue declarado culpable, pero tras no ser encontrado como el protagonista del crimen, el juez le otorgo una condena de 4 años de libertad condicional, donde el juez ya le dio crédito por un año, a petición de su equipo, por lo que solo le quedan 3 años de sentencia y tendrá que hacer un total de 1000 horas de servicio comunitario, y alejarse de cualquier situación que involucre pandillas, pues el rapero ha mencionado a los “Bloods” en algunos de sus videos, pues si vuelve a ser arrestado por cualquier razón, significaría que Tekashi podría ir a prisión.

Después de la condena, el rapero se dirigió al juez diciéndole lo siguiente:

“Soy Daniel Hernández, no Tekashi69. Tengo millones de jóvenes que me consideran un modelo a seguir y el último lugar donde quiero estar es en la cárcel, no lo merecen. Gracias".