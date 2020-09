Famoso rapero dispara con un arma que no sabía que estaba cargada en grabación

Sin duda, un despiste que pudo acabar en una verdadera tragedia. Durante la grabación de un vídeo musical, alguien se olvidó de decirle al rapero Rayshawn Lamar Bennett, conocido profesionalmente como YFN Lucci, que sostenía un arma cargada en pleno set de grabación, esto luego del rodaje de un videoclip más en la carrera del cantante en donde solo quedó en susto afortunadamente.

A través de las redes sociales se pudo filtrar un vídeo en donde se le ve al rapero al momento que le entregan un arma semiautomática, por lo que empieza a ver como se utiliza. La producción que estaba en ese momento le daba indicaciones de como utilizarlo, hasta que jaló el gatillo y se disparó con dirección al piso, por lo que quedó en susto.

Todo quedó en susto

Don’t be actin fishy I got dat blicky don’t make me blow it @YFNLUCCI ����‍♂️�� pic.twitter.com/NDbybPY7ho — Toosii (@toosii2x) February 12, 2020

Por su parte, aparentemente, el joven asumió que el arma era un mero accesorio, o, al menos, que no estaba cargada, el disparo ocasionó que por un momento se parara el rodaje, mientras se revisaban las instalaciones, para verificar si no era un atento. Sin embargo, fue un tema de distracción por parte de la producción.

Pero nada más lejos de la realidad. Mientras apuntaba con el arma al suelo, YFN Lucci apretó el gatillo y se llevó el susto de su vida cuando vio que realmente había disparado. Tres asistentes que estaban junto a él en ese momento echaron a correr, temiendo por sus vidas después de que el arma se disparara.

TE PUEDE INTERESAR: 50 Cent sorprende a empleados de Burger King con 30 mil dólares de propina

Cabe mencionar que Rayshawn Lamar Bennett, conocido profesionalmente como YFN Lucci, es un rapero, cantante y compositor estadounidense de Atlanta, Georgia. En 2014, firmó un contrato discográfico con Think It's A Game Entertainment y lanzó su primer mixtape, Wish Me Well. Su tema más reproducido en Spotify es Wet, uno de los temas con la que estuvo nominado en varios eventos.