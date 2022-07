Famoso ex periodista de Televisa se retira de la radio por terrible enfermedad

El periodista aseguró que había librado los contagios por más de dos años.

El periodista Joaquín López-Dóriga, quien se diera a conocer en el mundo de la farándula mexicana por su exitoso paso por Televisa, informó por medio de sus redes sociales que ha dado positivo a COVID-19, motivo por el cual se ve obligado a retirarse temporalmente de Radio Fórmula, empresa donde actualmente trabaja.

Sin dar más detalles al respecto, él reveló que sus vacaciones se vieron afectadas a causa de su contagio: “Había resistido al COVID invicto durante dos años y cinco meses, pero al final no es que haya podido más que yo, nunca podrá, pero me alcanzó. Y sí, un jodita, por eso la ausencia en @Radio_Formula que se concatenó con las vacaciones no merecidas pero siempre necesarias”.

El periodista agradeció todo el cariño recibido por parte de su séquito de seguidores.

El anuncio de su contagio por COVID-19 figuró entre las principales noticias de la farándula mexicana, lo que provocó que sus fieles seguidores le desearan una pronta recuperación. “Muchas gracias a todas y a todos por sus mensajes. Son momentos en los que uno se siente acompañado y reconfortado por esta comunidad”, dijo Joaquín López-Dóriga.

Joaquín López-Dóriga y su paso por Televisa

La salida del periodista de Televisa se dio en medio de fuertes polémicas.

Joaquín López-Dóriga inició su carrera periodística en 1968 pero cobró reconocimiento a nivel nacional gracias a su participación en Televisa. En dicha empresa, el periodista español naturalizado mexicano fue titular del noticiero nocturno por más de 16 años y posteriormente participó en ‘Chapultepec 18’, ‘Si me dicen no vengo’ y ‘Tercer grado’.

Su salida de la televisora de San Ángel se dio en medio de acusaciones de extorsión hacia la empresaria María Asunción Aramburuzabala y otros escándalos de interés que pusieron en duda su credibilidad como periodista hasta el punto de llamarlo “El rey de las fake news”.

¿Cuántos años tiene Joaquín López-Dóriga?

Hoy en día, el periodista es una destacada celebridad de la televisión, la radio y la prensa escrita.

Joaquín López-Dóriga nació el 7 de febrero de 1947, por lo que ahora tiene 75 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el periodista nacido en Madrid, España continúa trabajando de manera independiente y colabora con Milenio, Radio Fórmula y TeleFórmula.

