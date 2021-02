Famoso comediante le dice adiós a 'Me Caigo de Risa' ¿Qué pasó?

El actor y comediante Ricardo Fastlicht utilizó sus redes sociales para anunciar que el día de hoy, miércoles 17 de febrero del 2021, sería la última vez que aparecería en ‘Me Caigo de Risa’, programa del cual ha formado parte del reparto principal desde hace más de siete años.

A través de su cuenta de Instagram, Ricardo Fastlicht informó a sus seguidores que se despediría del programa ‘Me Caigo de Risa’ y que en su lugar sería ocupado por Ivan Sánchez, pero aseguró que haría lo posible para estar presente en la final de la séptima temporada.

El twitter oficial de ‘Me Caigo de Risa’ compartió un video en donde el comediante aseguró sentirse muy triste de decir adiós, y sin dar muchos detalles al respecto, reveló que dejaba la emisión porque tenía la oportunidad de estar en un proyecto que había querido desde hace mucho tiempo.

“Hoy es mi último programa de ‘Me Caigo de Risa’, pero no de toda la temporada, a lo mejor regresó para los últimos dos. La verdad, estoy muy triste porque este es el mejor trabajo del mundo, el que más quiero, el que más amo, pero voy a hacer un proyecto que también estaba buscando desde hace mucho tiempo, pero regreso”, declaró Ricardo Fastlicht.

La salida de Ricardo Fastlicht entristece a fans

Ricardo Fastlicht estará presente en el final de la séptima temporada de 'Me Caigo de Risa'.

La noticia de la salida temporal de Ricardo Fastlicht causó gran tristeza entre los fanáticos de ‘Me Caigo De Risa’, quienes aseguraron que su presencia hará mucha falta en el programa. A pesar de ello, los cibernautas le desearon el mejor de los éxitos en su nuevo proyecto, del cual todavía no se conocen los detalles.

Ricardo Fastlicht forma parte del reparto principal del exitoso programa de Televisa desde sus inicios, es por ello que no sorprende en lo absoluto que su salida cause gran tristeza entre los fanáticos del show, pues no se puede negar que el comediante ha logrado convertirse en uno de los más queridos.

