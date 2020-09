Famoso cineasta es acusado de abuso sexual por 18 mujeres

El famoso cineasta brasileño Gustavo Beck se encuentra en medio de la polémica luego de recibir acusaciones de abuso sexual por parte de 18 mujeres provenientes de 6 países diferentes, quienes confesaron al medio The Intercept que el también curador de festivales internacionales las trato con violencia física, sexual y psicológica.

La polémica cobró fuerza en las redes sociales luego de que una víctima de Gustavo Beck rompiera el silencio y revelara detalles del abuso sexual que sufrió por parte del cineasta brasileño en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en el año 2017, en el cual predominó el machismo, la agresión y la opresión.

“Me agarró del pelo y me dio un mordisco en la nuca. Me acerqué a la puerta y me bloqueó el paso y me empujó. Luego me bajó los pantalones y los suyos”, declaró la joven al portal de The Intercept.

Gustavo Beck es acusado de abusar sexualmente de 18 mujeres.

Gustavo Beck niega los cargos de abuso sexual

El testimonio de esta joven motivó a que otras mujeres hablaran de las terribles experiencias que vivieron junto a Gustavo Beck y una de ellas fue la de Denise Fait, quien reveló que todo ocurrió durante un festival de cine realizado en 2015, ahí señaló que el cineasta se aprovechó de que ella estaba ebria para someterla de una manera muy salvaje.

Gustavo Beck niega las acusaciones realizadas en su contra.

La fiscal Gabriela Manssur dio a conocer que ya ha comenzado a estudiar los casos de abuso sexual realizados por el cineasta y determinó que siete de ellos pueden ser constituidos como violación o intentos de violación, cuatro como acoso sexual, dos como violencia psicológica y un caso de agresión física.

Gustavo Beck es tendencia en las redes sociales por las presuntas acusaciones de abuso sexual.

Por su parte, se sabe que Gustavo Beck ha mandado una carta al portal The Intercept para negar todas las acusaciones realizadas en su contra, en la cual inicia expresando su apoyo a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual para posteriormente mencionar que él jamás ha realizado ese tipo de acciones.

