Famoso cantante se declaró gay y su disquera lo abandonó

Famoso cantante se declaro gay y su disquera lo abandono

Pablito Ruiz es un argentino que fue uno de los más famosos a finales de los 80 y se mantiene en la memoria del público por canciones como “¡Oh mamá! Ella me ha besado”, sin embargo, reveló que su carrera se vio afectada luego de que su disquera lo abandonara tras hablar abiertamente de su homosexualidad.

Hay que destacar que Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidoz, nombre completo del cantante, saltó a la fama a muy corta edad y México fue uno de los países que conquistó con su voz, aunque su ausencia en los escenario desató una serie de rumores fue él quien decidió romper el silencio.

Si recordamos en 2011 el cantante, de 46 años, se declaró gay motivado por la noticia de Ricky Martin tan sólo un año antes donde también habla del tema. Aunque para Pablito Ruiz esto significó un fuerte golpe para su carrera que estuvo a punto de terminar luego de que su disquera le diera la espalda.

Famoso cantante fue abandonado por su disquera

El famoso Pablito Ruiz en entrevista para “Ventaneando”, reveló que decidió volver a Argentina luego de que su disquera y sus representantes le quitara el apoyo y lo despidiera por ser homosexual, pues por mucho tiempo vendieron una imagen de él para atraer al público.

“Estaba en la cresta de la ola, yo vendí 300 mil copias aquí en México, y después como que me quitaron todo el apoyo, después de haberles dado tanta ganancia (…) Me volví a Argentina, ahí comencé a trabajar, pero sí hubo unos cuatro años que estaba entre México y Miami donde no podía trabajar”, dijo.

Lamentablemente aunque retomó su carrera con éxito en los escenarios, Pablito Ruiz enfrentó una nueva crisis durante la pandemia de Covid-19 pues tuvo dos ataques de pánico que lo llevaron a tomar diferentes terapias para salir adelante: "La verdad es que hoy en día soy otro".

¿Quién es Pablito Ruíz?

Pablito Ruíz

Pablo Ruiz nació el 4 de mayo de 1975 en Buenos Aires, Argentina. Se integró al elenco coral de Festilindo en el período 1984-1986, destacándose por el color de su voz, razón por la cual era el encargado de abrir diariamente el ciclo, incluso llegando a presentarse en el teatro Colón de Buenos Aires.

A los 12 años de edad lanza su álbum debut homónimo de estudio Pablo Ruíz (1987), se dio a conocer con canciones como "Mi chica ideal" y "Sol de verano". Al año siguiente lanza su segundo disco Un ángel (1988) de donde se desprenden éxitos como: "Oh mamá... ella me ha besado", "Orgullosa nena", "Lady, lady" (Todas del compositor y productor Argentino: Rubén Amado).

En 1989 lanza su tercer disco de estudio Océano, dónde se despeñaderan las canciones "Hawái", "Océano", "Mi corazón se fue" y "La malagueña".

Cabe destacar que su éxito fue masivo. Tras grabar su cuarto disco en 1990, Espejos azules, se alejó de los escenarios al cambiar su tono de voz tanto por su salida de la adolescencia . Regresó a la música dos años después, lanzando tres discos más: Irresistible (1992), 60/90 (1994) y Aire (1997).

