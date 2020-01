Famoso cantante revela en TV Azteca que ¡Golpeó a su esposa!

El mundo de los famosos es todo menos perfecto, pues aunque creamos que las súper estrellas tienen una vida de ensueño, tienen los mismos problemas que la gente común e incluso en algunas ocasiones mucho más graves.

Entre problemas de adicción, depresión, problemas de ira, infidelidades y violencia, muchos famosos han estado involucrados en escándalos debido a su extremo estilo de vida, causando mucho daño a sus fans y seres queridos.

En este caso, un famoso cantante reveló que en su pasado cometió horrorosos atentados en contra de su esposa, causándole un severo daño y aunque está arrepentido y ha cambiado su vida, el daño permaneció por mucho tiempo.

Charlie Zaa golpeaba y engañaba a su esposa

Famoso cantante revela en TV Azteca que ¡Golpeó a su esposa!

El famoso cantante colombiano Charlie Zaa, quien actualmente tiene 45 años, reveló que en su pasado fue una persona demasiado violenta con costumbres bastante extremas, llegando a realizar cientos de cosas inimaginables.

Afortunadamente en el año 2016 reveló su arrepentimiento al convertirse al cristianismo, que asegura lo salvó de la perdición, pues antes de eso, era un hombre demasiado promiscuo, quien engañaba a su esposa en cada ocasión que tenía.

Además de esto, la humillación de la infidelidad no fue suficiente, pues también la agredió en repetidas ocasiones, causándole heridas que no se han podido borrar a pesar de los años, por lo que vivirá con ese remordimiento toda su vida.

“La maltraté verbalmente, psicológicamente y físicamente; la anulé por mucho tiempo”.

Famoso cantante revela en TV Azteca que ¡Golpeó a su esposa!

Esta fue la declaración que Charlie Zaa dio en una entrevista para ‘Venga la alegría’ donde también le pidió perdón a su esposa Janeth Hoyos, pues tras encontrar ayuda con Dios su vida dio un giro de 180 grados, y emprendió la misión de arreglar todos los errores que cometió.

Te puede interesar: Daniel Bisogno responde ENFURECIDO por acusaciones de maltrato

‘Cuando Dios hace milagros en tu vida, no los hace a medias, cuando Dios se manifiesta y hace cambios, son genuinos, para no volver a cometer el mismo pecado, las alabanzas me han ayudado mucho’, declaró Charlie Zaa en la entrevista.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.