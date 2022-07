Famoso cantante exhibió a Carlos Rivera por "boda falsa" con Cynthia Rodríguez

Un famoso cantante y actor mexicano que tuvo la oportunidad de participar en un proyecto de Televisa, rompió el silencio sobre las fuertes especulaciones que han surgido entre Carlos Carlos y Cynthia Rodríguez, pues aseguran que la pareja se habría casado en Europa.

Y es que, la noticia de la boda surgió por unas fotografías que compartió el programa "Venga la Alegría", donde se pudo apreciar que tanto la conductora y el cantante tenían sus anillos de casados, lo que ha levantado las sospechas de que ya son marido y mujer.

Anteriormente en La Verdad Noticias te dimos a conocer la imagen de la supuesta boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, aunque los famosos han sido muy reservados a comentar sobre su vida amorosa, pues prefieren cuidar su relación de pareja.

Famoso cantante habló sobre la supuesta boda de Carlos Rivera

Carlos y Cynthia Rodríguez

El cantante Kalimba, quien se quedó con el papel de "José, el soñador" fue cuestionado por la supuesta boda y dijo que no cree que Rivera se haya casado, pues hasta el momento el artista no le ha dicho nada al integrante de OV7.

El famoso comentó lo siguiente: "No, porque él no me lo ha dicho personalmente y como yo ya me acostumbré a no dejarme llevar por las noticias escritas, hasta que lo recibe de él y de una persona cercana lo felicitaré.

Kalimba sostuvo que no es real la boda hasta que se lo diga el cantante, pues él cree que son inventos de la prensa, pues expresó: "Hasta que él no lo diga no tengo que felicitar a nadie".

Te puede interesar: Carlos Rivera ¿Qué fue lo primero que hizo tras ganar La Academia?

¿Qué día es el cumpleaños de Carlos Rivera?

El cantante mexicano cumple años en marzo

Las fieles admiradoras del cantante Carlos Rivera celebran el cumpleaños del intérprete el 15 de marzo, incluso en las noticias de la farándula te dimos a conocer el amoroso mensaje que Cynthia le dedicó al artista cuando cumplió 36 años de edad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!