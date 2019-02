Famoso cantante de "Narcocorridos" es ejecutado en Sonora (VIDEO)

El crimen organizado es sin duda una de las situaciones que más ha afectado a México y al mundo en general, aunque son células criminales, lamentablemente han conseguido mucha popularidad e incluso se han creado muchas series televisivas basadas en las vidas de los narcotraficantes más famosos, como “El chapo”, y además de esto, este modo criminal de operar, ha creado un género nuevo: Los narcocorridos.

Aunque muchas agrupaciones son famosas por estar vinculadas a células criminales gracias a su música, no son muchos los que han durado en este género, y ahora uno de los exponentes de este tipo de música ha sido asesinado.

Se trata del mexicano Francisco Javier Fourcade, un intérprete de narcocorridos de 24 años, quien estuvo en boca de todos hace unos días cuando se informó que fue “Levantado” sospechándose que la razón fue a causa de su música, por lo que las autoridades ya se encontraban en su búsqueda.

Ahora se acaba de confirmar que, a solo dos horas de su secuestro el cantante fue localizado, pero lamentablemente sin vida, pues su cuerpo fue hallado en las inmediaciones de la Universidad Vizcaya de Guaymas, en el estado de Sonora, y se sospecha que fue ejecutado por las mismas personas que lo privaron de su libertad.

Debido a la velocidad que los hechos ocurrieron se descartó la teoría de que el secuestro tenía como objetivo obtener un rescate, pues el cantante perdió la vida en un trascurso de 2 horas después de su secuestro, por lo que se presume que la razón pudo deberse a sus canciones, ya que hablo de algo que no debía y causó el enojo de la célula criminal que lo ejecutó.

Cabe destacar que esta no fue la primera vez pues el pasado mes de enero también lo levantaron y le dispararon, aunque sobrevivió, e informó a sus fans del hecho a través de su cuenta de Facebook, publicando el siguiente mensaje:

"Todo está bien, ya no quiero más notas, tanto he trabajado y batallado y me he 'perriado' mucho para lograr lo poquito que he logrado en mi carrera musical, yo vengo de abajo a mí nadie me ha regalado nada, lo que he cosechado fue con mis propias manos, yo solito he salido adelante yo solito he hecho que mi música siga avanzando y gracias a mis esfuerzos y a la ayuda de mi gente hermosa que me apoya y escucha mi música!!! Yo no ocupo de narcos ni de mafias para que mi música haga ruido".