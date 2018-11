Famoso cantante aparece junto a violento sicario(FOTO)

Increíble pero cierto, en redes sociales comenzó a circular una fotografía donde una famoso cantante de música, donde aparece al lado de uno de los principales líderes de La Unión Tepito, Brayan González, alias El Pozole.

Se trata de Kalimba, quien fue descubierto por varios usuarios en rede sociales, en una fotografía con El Pozole.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJ), El Pozole es sospechoso del feminicidiode Kenni Finol, quien fue hallada muerta y quemada con ácido el pasado el 25 de febrero, en el municipio de Ecatepec.

A través de Twitter, el periodista Carlos Jiménez compartió una fotografía en la que aparece El Pozole al lado del cantante Kalimba.

La imagen fue difundida inicialmente en el Facebook de El Pozole. La postal se hizo popular en redes sociales, por lo que Kalimba accedió a dar una entrevista a Milenio y se deslindó de tener alguna relación con el delincuente.

Kalimba expresó que la postal fue tomada hace tiempo en un club de la colonia Roma, pues un amigo que se presentó como Dj lo invitó a tocar.

El cantante señaló que uno de los asistentes le pidió que se tomaran una fotografía, a lo que accedió sin pero alguno, pues es una figura pública:

Me dijo ‘vente a tomar una foto’, obvio a nadie de mi público le digo que no, me tomé una foto con todos, me regresé a la cabina, seguí tocando de DJ y me fui a dormir a mi casa”.