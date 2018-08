Famoso arremete contra Mira Quién Baila, tras ser expulsado del reality

Resulta que el cantante Mike Bahía al enterarse de su salida en el tercer programa de 'Mira Quién Baila' se puso a criticar el programa, debido a que no le gustaban muchas cosas que sucedían dentro de la emisión.

“Dejé de comulgar con el programa cuándo vi unas tomas en las que se exponía a una compañera a manera de bullying,”, dijo.

Además, Mike Bahía aseguró que le molesta que la producción les diga lo que deben decir y hacer dentro de las cápsulas y en general.

“No estoy de acuerdo con que esté escrito lo que tienes qué hacer o decir”.

Cabe recordar que no es el primero en quejarse de esa situación, pues hace semanas Verónica Montes la primera expulsada del programa, mencionó lo mismo y denunció al programa por no respetar una de sus declaraciones.

Verónica aseguró que la producción sacó de contexto, una entrevista que le hicieron.

"Estoy muy enojada por la manera en la que editaron mi cápsula, por supuesto que no he tenido una relación con Rafael Amaya, ellos me dijeron que respondiera la pregunta y yo les dije: "¿Si tuve una relación con Rafael Amaya?, lo hice repitiendo la pregunta...", expresó la artista demasiado molesta.