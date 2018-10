Famoso actor sufre parálisis en una parte de su cuerpo

Uno de los actores más reconocidos en la televisión mexicana por su carisma y sentido del humor, Manuel ‘El Loco’ Valdés, ahora esta atravesando un duro proceso en su recuperación, tras las radioterapias que se ha sometido la estrella, ha tenido secuelas, dejando paralizado la parte izquierda de su cuerpo.

Recordamos que Manuel ‘El Loco’ Valdés, fue operado hace mas de un mes debido a un tumor que le encontraron en la parte de su cabeza, debido a la gravedad de la situación de su estado de salud, tuvo que ser hospitalizado para retirarle el tumor. Cabe mencionar que es la segunda ocasión que operan al actor.

La famosa estrella de cine mexicano, comentó en una ocasión que no le tiene miedo a la muerte.

Debido a las radioterapias que se ha sometido Manuel ‘El Loco’ Valdés, su hijo comentó durante una entrevista para el programa matutino ‘Hoy’, sobre el estado de salud de su famoso papá.

"No tiene movimiento del lado izquierdo; su brazo y su pierna izquierda no los puede mover. Los doctores me dijeron que la radioterapia le inflama un poquito el cerebro y a su vez hace que el hemisferio izquierdo no lo pueda mover". Mencionó el hijo de Manuel ‘El Loco’ Valdés.