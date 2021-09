El actor argentino René Stickler confesó durante una entrevista para el programa ‘Confesiones’ de Aurora Valle, que trabajar con Vanessa Guzmán en “Atrévete a Soñar” fue muy complicado, pues en varios momento ella conflictuó la convivencia entre el elenco del famoso proyecto de Televisa.

Recordemos que René y la ex reina de belleza protagonizaron el melodrama infantil dando vida a Rodrigo y Ana, respectivamente.

Esta no es la primera vez que hablan de lo complicado que puede ser trabajar con la ahora fisiculturista, pues Cynthia Klitbo afirmó que Guzmán es soberbia e incluso llegó a decir que también fue egocéntrica.

A esto se sumaría la versión de Stickler, quien intentó no meterse en controversias y dijo que actualmente no tiene ningún problema con su ex compañera de trabajo.

Rene Stickler confirma que trabajar con Vanessa Guzmán no es fácil

Rene Strickler afirma que fue complicado trabajar con Vanessa

Para no generar polémica el actor no quería revelar el nombre de la compañera que conflictuó todo entre el elenco, pero terminó aceptando que se trata de Vanessa, quien ahora se encuentra ganando varios premios sorprendiendo con cuerpo de fisicoculturista.

La tensión con la actriz era tanta que él pidió a los productores que mataran a su personaje para ya no seguir en el proyecto y evitar las groserías que su compañera cometía.

“Llegó un momento en el que le dije al productor: ‘Mátame, mátame, yo ya me voy’. Eran cositas que sí complicaba, tampoco era para cortarse las venas”.

¿Cuántos años tiene Vanessa Guzmán?

Guzmán representó a México en Miss Universo

Actualmente tiene 45 años de edad; nació el 19 de abril de 1976 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Destacó en los concursos de belleza llegando a representar a México en Miss Universo.

Desde hace varios se retiró del mundo de la actuación y ahora se dedica totalmente a trabajar su físico, esfuerzo que le ha traído recompensas pues la actriz y modelo, Vanessa Guzmán, sorprendió y ganó otro concurso de fisicoculturismo en Estados Unidos.

