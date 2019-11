Famoso actor renueva exclusividad con TELEVISA

Tras la crisis que están viviendo las grandes televisoras en México, muchos han sido los despidos entre actores y actrices que en su momento fueron de gran prestigio para dichas empresas, razón por la que son pocos los afortunados que aún pueden decir que gozan de un contrato de exclusividad.

El actor cubano Adrián di Monte es uno de los privilegiados que en este caso Televisa tomó en cuenta para renovar su exclusividad con la televisora de San Ángel, situación que lo pone en un lugar más estable que otros compañeros que no gozan de este tipo de beneficios.

Recordemos también que Adrián di Monte se había ausentado temporalmente de la televisión, luego de su participación en el programa ‘Reto 4 Elementos’ para enfocarse en otros aspectos de su vida que deseaba retomar, como su participación en asociaciones benéficas y su incursión en la industria musical.

En entrevista con una importante revista de circulación nacional, Adrián di Monte se dijo muy contento y emocionado por la gran oportunidad de pertenecer nuevamente a la nómina de Televisa.

“La verdad estuve tres años con Televisa, se venció la exclusividad y yo dije a volar y a hacer otras cosas, pero no me dejaron, me dijeron te quedas con nosotros, y la verdad muy contento y ha sido con Televisa que ya no dan exclusividades y soy de los pocos, es un privilegio”.

Ante este hecho, el actor se dedicará a dar lo mejor de sí en los proyectos a los que sea invitado a participar dentro de la televisora de San Ángel, además de seguir enfocado en su carrera como cantante.

Respecto a la música, Adrián di Monte mencionó que retomará el rock, ya que es un género que disfruta mucho en el que siempre pone su corazón, pues anteriormente había probado suerte en el reggaetón pero solo por la popularidad global que tiene el género y no por amor al mismo.

“Me encanta el rock, haré unos covers de rock, Más bien, para mí, para el alma, vamos a ver”.

