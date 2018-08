Famoso actor de Televisa intentó suicidarse

Reconocido y famoso actor de Televisa y actual productor de la obra "Puras cosas maravillosas", misma que ha ayudado a muchas personas a salir de los problemas depresivos; pues fue el propio actor quién confesó que ha vivido muy cerca del suicidio.

De acuerdo a una entrevista que tuvo con Tv Notas, el famoso actor de Televisa, Pablo Perroni; confesó que ha estado tan cerca de atentar contra su propia vida.

-Esta obra retrata un tema muy fuerte que es el suicidio, ¿Cómo llegó a ti?

"Estaba desde hace tiempo buscando un monólogo, quería ese reto como actor de estar solo en el escenario y esta obra la encontré como todas las que he producido en una librería en Nueva York, me pareció interesante la portada, empece a leerlo y lo termine en una hora, me voló la mente. Es una comedia con tintes dramáticos, no pretende ser auto-ayuda, transita en una línea delicada en la que demostramos que las cosas son así, todos pasamos por esto".

-¿Cuál es tu opinión respecto al suicidio?

-¿Alguna vez lo has vivido de cerca?

"Sí, he tenido gente, amigos que sufren de depresión, están medicados, pero por lo general no te enteras cuando sucede, es precisamente por eso que hay mucha estigma, ese es uno de los grandes aciertos de esta obra".

-¿Tú has estado deprimido?

"Creo que todos, creo mucho en una frase que dice: 'Si vives muchos años y llegas al final y nunca te sentiste terriblemente deprimido, posiblemente no has estado poniendo atención'. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido eso", comentó el actor.

-¿Tienes algún recuerdo en específico?

"No, pero a mí lo que me saca de ahí es el trabajo, la razón por la que empece a producir y tenemos un teatro es para no estancarme y no estar esperando. Desde que nació María no hay manera ni de considerar estar deprimido, el verla me llena de vida. Pero también entiendo que es una enfermedad y que la vida es muy difícil a veces".