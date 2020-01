Famoso actor de “Friends” se QUITÓ la vida ¡Lamentable!

Actor de “Friends” se QUITÓ la vida ¡Terrible!

Stan Kirsch fue un actor que interpretó al Inmortal Richie Ryan durante cinco temporadas en el exitoso drama de fantasía Highlander : The Series de la década de 1990 y el día de hoy murió en su casa de Los Ángeles, a los 51 años de edad.

Su muerte fue anunciada en la página de Facebook de Stan Kirsch Studios, el estudio de actuación de Los Ángeles que fundó con su esposa Kristyn Green en 2008. Posteriormente, Green confirmó la muerte de Kirsch en una publicación de Facebook agradeciendo a los simpatizantes (“Me siento rodeado de amor y estoy siempre agradecido a todos y cada uno de ustedes ", escribió .)

¿Cuál fue la causa de muerte del actor de Friends?

La causa de la muerte fue el suicidio, según la Oficina del médico forense del condado de Los Ángeles, hay que recordar que además de su papel de cinco temporadas Highlander, Kirsch hizo apariciones en JAG, Invincible, Family Law y, tal vez en su papel protagonista invitado más memorable, Friends.

En el episodio de 1995 "The One With The Ick Factor" de Friends , Kirsch interpretó a Ethan, el novio menor de edad de Monica (el estudiante de secundaria había mentido al personaje de Courteney Cox sobre su edad hasta después de haber tenido relaciones sexuales).<

La trayectoria de Kirsch

Kirsch comenzó en el mundo del espectáculo como actor infantil en un comercial de Campbell's Soup de 1972, y 20 años después, después de graduarse de la Universidad de Duke, fue elegido para un piloto de televisión no vendido y en el Hospital General de ABC .

El papel característico de Kirsch pronto siguió cuando fue elegido para la primera temporada de Highlander; desempeñó el papel a menudo cómico del joven inmortal Richie Ryan durante cinco temporadas y regresó en el final de la serie de la sexta temporada.

La página oficial de Facebook de Highlander publicó un homenaje a Kirsch anoche, declarando, en parte, “Sin Stan Kirsch, Highlander: The Series hubiera sido mucho menos. Aportó sentido del humor, amabilidad y entusiasmo juvenil al personaje de Richie Ryan durante seis temporadas”.

