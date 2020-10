Famoso actor VENDE tenis tras ser DESPRECIADO en Televisa y Tv Azteca

Un famoso actor mexicano se las está bien muy mal actualmente, pues la crisis lo ha llevado a vender varios artículos para sobrevivir el desprecio de Televisa y Tv Azteca.

Se trata del comediante Ricardo Hill, quien reveló que padece una dura enfermedad pulmonar y hace meses que no tiene trabajo, por lo que ha tenido que recurrir a drásticas medidas

El comediante Ricardo Hill continúa pasándola mal durante esta pandemia, pues le trajo una dura crisis económica y falta de trabajo, al grado de que ha recurrido a drásticas medidas para sobrevivir.

Ricardo Hill

¿Qué está pasando con este actor de Televisa?

Hay que recordar que este actor que colaboró para Televisa, fue un actor recurrente dentro de la barra cómica de la televisora de San Angel, es conocido por imitar al periodista Joaquín López-Dóriga y participar en programas como La Parodia, La Hora Pico y El privilegio de mandar.

Ricardo Hill también se destacó por participar en algunos programas de TV Azteca como Ponle de Noche, tampoco se quedó con algún proyecto en el Ajusco, ya que este fue cancelado hace unos meses y ahora se ha dado a conocer que enfermó debido a su tabaquismo de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), y luego fue diagnosticado con enfisema pulmonar.

Actualmente al verse desempleado y sin ahorros, cayó en una profunda ansiedad y depresión, misma que ha acarreado desde 2017, cuando durante el terremoto de la CDMX, el departamento en el que vivía resultó afectado.

El comediante de la televisora de San Ángel, suplica por trabajo en la televisión. Aunque acaba de aparecer en un capítulo de Como dice el dicho, no es suficiente por lo que ahora empezó a vender cubrebocas, geles, desinfectantes y hasta tenis.

Este actor es conocido por imitar al periodista Joaquín López-Dóriga

Así como otras noticias reportadas en La Verdad noticias, recientemente el actor confesó que vende por Internet para sobrevivir: Una amiga tiene productos para la pandemia: mascarillas, geles, desinfectantes... Y por otro lado, también tenis. La gente no me cree que venda cosas; me pregunta que si es verdad que se me acabó el dinero.

Cabe mencionar que entre otras cosas que el famoso confesó se encuentran que su estado de ánimo no es el mejor, ya que lo deprime mucho la falta de proyectos, pero no ha acudido a un profesional por falta de dinero.

¿Crees que Televisa y Tv Azteca deberían contratar a este famoso actor y comediante?