Famoso actor DISCRIMINA a Yalitza Aparicio ¡Duda de su capacidad!

El actor Alberto Estrella ha causado fuerte polémica, luego de que hiciera algunos declaraciones sobre la actriz Yalitza Aparicio y hasta descartó rotundamente trabajar al lado de ella en algún proyecto actoral.

Resulta que el actor comentó: “Yo no conozco a Yalitza y no me gustaría trabajar con ella, por la sencilla razón de que no existe un proyecto; además, si me propusieran algo que me interesará también debería analizarlo, porque no sé cuál es su capacidad actoral”.

Estrella tiene sus reservas y prefiere no adelantarse ni especular más sobre Yalitza Aparicio, aunque reconoció que el trabajo hecho por la oaxaqueña en la cinta Roma, de Alfonso Cuarón, le fue agradable.

En cuento a si le gustaría trabajar con la estrella oaxaqueña Alberto Estrella dijo: “Ella ha sido sincera y lo ha confesado, que no sabe actuación y mejor prefiero no adelantarme, porque es como si me dijeran que si me gustaría trabajar con Meryl Streep. Lo mejor es no ponerme en una circunstancia así y esperar”.

Hay que destacar que el actor Alberto Estrella se encuentra trabajando en la telenovela Vencer el silencio, historia en la que da vida a un hombre sumamente machista, que tiene dominada a esposa, sobre ello destacó: “Es una historia para reflexionar sobre muchas cosas y cambiar otras, que estamos muy a tiempo”.

No queda duda de que Yalitza Aparicio sigue consolidando proyectos, por lo que en esta ocasión la actriz hizo acto de presencia nada más y nada menos que en la Universidad de Harvard, una de las instituciones de mayor reconocimiento a nivel internacional, y la cual recibió a la joven con todos los honores.

Su cita ocurrió apenas hace unos días, la protagonista de Roma ha revelado imágenes inéditas de ese inolvidable instante, que le mereció todas las ovaciones por parte de quienes fueron testigos de su esperada intervención, de la cual dijo: “Otra experiencia más y ahora fue en Harvard. El tema de discriminación nos incumbe a todos”.

