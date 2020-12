Famosas que comparten contenido para adulto en OnlyFans

Famosas que tienen cuenta de OnlyFans y comparten contenido para adultos

Seguramente ya escuchaste de OnlyFans, pero te preguntarás ¿Qué es? En resumen: es un sitio donde los usuarios pueden suscribirse a creadores de contenido para adultos pagando una tarifa mensual. Los creadores ofrecen videos, fotos e incluso la oportunidad de chatear con ellos.

El sitio se ha vuelto más popular durante la pandemia debido a que strippers, trabajadoras sexuales y algunas celebridades sin trabajo han recurrido a OnlyFans para obtener ingresos adicionales. Continua leyendo y descubre qué famosas están dentro de la plataforma.

Blac Chyna

Blac Chyna se ha vuelto creativa para encontrar formas de ganar dinero durante la pandemia. La empresaria es conocida por su modelaje, línea de maquillaje y múltiples apariciones en "Keeping Up with The Kardashians".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Chyna fue tendencia a principios de octubre después de que comenzó a ofrecer a los fanáticos la oportunidad de conversar con ella en FaceTime por una tarifa considerable de $ 950 por llamada.

Chyna anunció su página OnlyFans en abril al publicar una vista previa de un video de fetiche de pies en su Instagram que muestra un primer plano de su pie pisando un cuenco de uvas.

Dorinda Medley

La estrella de reality shows es conocida por ser dramática en "The Real Housewives of New York", pero los fanáticos se sorprendieron cuando Dorinda Medley se dirigió a Twitter para anunciar su página de OnlyFans sin una explicación adicional.

Una gran cantidad de memes y mensajes llegaron de los fanáticos. "Tía, no creo que sepas qué es esto", escribió un fan en respuesta al anuncio de Medley. A pesar de la confusión de algunos usuarios de Twitter, otros expresaron su apoyo a Medley. Los fans pueden suscribirse por $4.99 al mes.

Tana Mongeau y Ashly Schwan

La influenciadora Tana Mongeau es conocida por su estilo de vida de ascenso social en Los Ángeles, su personalidad escandalosa y sus acrobacias en línea (como casarse con Jake Paul durante unos meses).

Su anuncio de que cambió a OnlyFans no fue demasiado sorprendente. En su página, Mongeau ha estado activa desde su lanzamiento en mayo de 2020. Su empresa fue conjunta: ella y su mejor amiga Ashly Schwan, que tiene un canal de YouTube propio. Ambos iniciaron cuentas de OnlyFans al mismo tiempo.

Otro de los amigos de Mongeau, TikToker Imari Stuart, se les unió más tarde. A diferencia de la mayoría de las páginas que cobran tarifas de suscripción planas, la página de Mongeau es gratuita, pero debe pagar por cada envío de contenido.

Cardi B

Es el nombre más grande que se ha unido a la plataforma OnlyFans hasta ahora, y su tarifa de suscripción mensual actualmente es de $4,99. Después de soltar su no. 1 single "WAP", la rapera Cardi B se convirtió en la celebridad más famosa (de lejos) en lanzar una página de OnlyFans.

En Twitter, su anuncio no estuvo exento de cierta confusión. Cardi también determinó rápidamente que su página, que inicialmente estaba fijada en $9,99 por suscripción mensual, era demasiado cara.

Después de bajar un poco el precio, Cardi lanzó su primer contenido: una mirada entre bastidores a la sesión de portada de la revista Elle para la que posó. Según OnlyFans, Cardi B usará su página para "abordar los rumores en curso y compartir destellos de su vida personal".

Bella Thorne

Esta chica de 22 años, tiene un currículum largo, habiendo sido estrella de Disney Channel, actriz, cantante, escritora y directora. El 19 de agosto, agregó otro artículo: una estrella de OnlyFans.

Thorne anunció su nueva página de OnlyFans a sus 23.5 millones de seguidores de Instagram con un avance llamativo y profesional. Thorne ya tenía 26 publicaciones alineadas en su cuenta OnlyFans, que ofrece una suscripción mensual de $20.

También hay un paquete de suscripción del 15 por ciento de descuento para los fanáticos que desean comprar 6 meses de contenido de Thorne a la vez. Thorne, curiosamente, también vinculó su Lista de deseos de Amazon en su descripción de OnlyFans.

Jordyn Woods

Esta chica cobrará a los fanáticos $20 al mes por ver fotos atrevidas de ella. Jordyn Woods anunció que se unió a la plataforma el 5 de octubre después de publicar un avance en el Twitter de OnlyFans junto con una entrevista exclusiva con Complex.

Ella le dijo al medio que se asoció con uno de sus fotógrafos favoritos, Steven Gomillion , para crear contenido para la página. "Habrá fotos mías realmente vanguardistas e icónicas allí, y sentí que OnlyFans era la plataforma adecuada para lanzar este proyecto", dijo Woods a Complex.

A la luz de la reacción violenta que han recibido celebridades como Bella Thorne por posiblemente quitarle ingresos a las trabajadoras sexuales que han estado en la plataforma durante años, Woods consultó a los artistas adultos que ya estaban en el sitio antes de unirse.