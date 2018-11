Famosa youtuber fue hackeada y perdió su instagram (VIDEO)

Los hackers han tenido mucha actividad últimamente, y sus objetivos siempre han sido celebridades, pero tal parece que ahora atacan a cualquier figura pública de la que puedan aprovecharse, pues desde hace meses muchos influencers y youtubers han sido víctimas de hackeos de sus cuentas y la filtración de los famosos “Packs”

La victima en esta ocasión es Caeli, una famosa youtuber que inició en la plataforma con el nombre de CaeLike, e incluso fue conductora del programa “La voz kids”

La famosa youtuber anunció que fue víctima de un hackeo, y perdió su cuenta de Instagram, donde tenía miles de seguidores. La joven, entre lágrimas compartió un video en lo que parece ser un aeropuerto donde denunció el ataque a sus seguidores y les pidió que reporten lo sucedido.

No es la primera vez que Caeli es víctima de los hackers, pues en el pasado mes de abril estuvo en boca de todos cuando se filtró uno de sus videos íntimos.

Desgarrada, Caeli compartió “screenshots” donde se ve como las fotografías de su cuenta eran eliminadas poco a poco de su cuenta, pues le cambiaron la contraseña, el teléfono y su e-mail, ante el robo de su cuenta hubo unos quienes la criticaron por exagerada, ya que solo era una red social, ante esta declaración, Caeli respondió:

"No son sólo likes, no se vale porque es algo que he construido por ocho años. Sé que es un hombre, estaba hablando como en ruso, no tengo ni idea”