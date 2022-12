Famosa villana de telenovelas, desmiente que esté en quiebra; no vende licuados

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que varias famosas se alejaron del medio del espectáculo para dedicarse a otras actividades, prefirieron llevar una vida normal, motivo por el cual surgieron rumores de que una villana de telenovelas estaba pasando por una crisis económica.

¿De quién se trata? Hace unos meses especularon que Ana Patricia Rojo estaba vendiendo licuados para sobrevivir tras ser vetada de Televisa, y que supuestamente se encontraba en quiebra, a lo que la famosa dio contundentes declaraciones al respecto.

Y es que, en los últimos días, te compartimos en las noticias de la farándula que surgieron rumores de que Patricia estaba atravesando por una supuesta bancarrota, pero la actriz mexicana desmintió lo mencionado y dijo sorprendida que no tiene idea de dónde sale todo eso que se dice de ella.

Villana de telenovelas aclaró su situación económica

“Es terrible, no sé dé dónde sacan esas cosas, pero después de que ya me mataron dos veces, puedo confirmar que no es verdad, que te digo, si hubo un momento con Televisa, pero eso fue hace cinco años, y eso ya se resolvió”. Expresó.

Por otro lado, comentó que sí le molesta aquellos rumores que han surgido de ella, porque pretenden mostrar una imagen fuera de la realidad y que en algún punto pueden afectar a la gente.

"Desafortunadamente, son cosas que tenemos que lidiar". Dijo la actriz.

¿Qué le pasó a Ana Patricia Rojo?

Ana Patricia Rojo regresó a Televisa en el 2021

Luego de ausentar por varios años de la pantalla chica, la actriz Ana Patricia Rojo, la villana de las telenovelas, regresó a los melodramas. Fue en el 2021 que se unió al elenco del melodrama "S.O.S. me estoy enamorando", telenovela que finalizó en enero de este 2022.

