Famosa modelo muestra sus "Pompis" sin ropa(FOTOS)

La modelo argentina Ingrid Brans se quita el pudor de encima y de paso también la ropa, puesto que ha subido a su cuenta de Instagram una fotografía en donde muestra su cuerpo sin nada de ropa.

En la imagen se ven las “pompis” de la modelo pegadas a un cristal sudado de lo que se supone es una regadera de baño, la imagen está acompañada de un mensaje con una mezcla de temas de sexualidad, religión, moral y libertad.

"Si la sexualidad no hubiese estado mal señalada, si el cuerpo no hubiese estado tan mal visto, cuando esta sin ropa... Si los idiotas que se proclaman santos hubiesen confesado sus actos (Para ellos impropios) y que por cierto lo disfrutaron tanto y se orgasmearan tanto los malditos... Si no hubiesen metido a Dios en el señalamiento y echado la culpa de ser el juez que nos envía al infierno si nos mostramos sexuales... Pero el hubieses es un un tiempo estúpido; no existe... así como en la vida ya habrá que ir desechando a Los Santos Falsos a los Dios malos y darle la apertura sin miedo a quien realmente somos!!! Sin prejuicio, sin morbo, sin doble moral...”