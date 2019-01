Famosa modelo graba el momento exacto en el que su novio la golpea y la amenaza de muerte

Llena de terror, la modelo - influencer logró capturar el momento exacto en el que su propio novio la golpeaba en la cara mientras la insultaba, hasta que la amenazó de muerte.

La influencer y famosa modelo Consuelo Vergara de origen chileno, compartió en sus redes sociales un video mismo que logró grabar de manera cautelosa, en él se aprecia el momento de agresión verbal que su novio manifiesta contra ella.

Ella es Consuelo Vergara y nos ha compartido esto mediante instagram. Por favor, difundan y funen a este imbécil. Hay denuncia puesta. No podemos dejar que ella aparezca muerta un día de estos. No más. pic.twitter.com/7lVmgDeVkl

La discusión se llevó a cabo al interior de un auto, pues la modelo de 19 años le reclamaba a su novio Vicente Kruger de 20 años supuestas infidelidades. Entre golpes en la cara, y palabras anti sonantes, el agresor la cuestionó y dijo:

Pregunta que dejó a millones de usuarios preocupados, ya que fue alarma que detonó un grito de auxilio en redes sociales; luego de saber esto, la madre de la famosa modelo realizó una denuncia, debido a que no se encuentra en la capital y corre más peligro, pues el novio la amenazó luego de haber visto el video en redes.

"Fueron los peores tres meses de mi vida. Me mordía la cara y orejas, me tenía los brazos verdes siempre y dedos marcados. Ya era algo de todos los días y yo no sabía qué hacer".