Famosa influencer es violentada por su esposo, video se filtra y ella lo defiende

Filtran video de Carlos Feria agrediendo a su esposa.

Los influencer colombianos AdriLatina y Carlos Feria están en medio del escándalo, luego de que se filtró un video, donde se observa al jovén agrediendo a su esposa y ante dicha evidencia AdriLarina lo defiende asegurando que Dios no permitirá que vuelva a suceder.

El video ha generado preocupación entre sus seguidores, ya que aseguran que la pareja “minimizar” la violencia doméstica que fue evidenciada.

Recordemos que en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que está no es la primera ocasión en la que una influencer se hace tendencia, por una agresión de parte de su pareja, recordemos que con anterioridad una influencer de Guanajuato denunció en redes a su ex pareja, por violencia física.

Carlos empuja a Adriana video

No lo puedo creer!! Carlos Feria agrediendo a su esposa Adri �� pic.twitter.com/H9DdIRPD8E — Mimi_Carliz (@Mimi23mc) June 11, 2022

En dicho video se observa que el Tiktoker Carlos Feria empuja a Adriana tirándola al piso y aunque la jovén logra ponerse de pie, el influencer la rodea en modo de intimidación.

El video fue filtrado por medio de redes sociales y rápidamente se hizo tendencia en redes sociales, lo que originó que la pareja saliera a explicar lo que había sucedido, quienes argumentaron que dicho clip pertenece al año pasado.

“Estoy aquí para aclarar, no estoy aquí para mentir y decirles las cosas bonitas que ustedes quieren escuchar. Estoy aquí para decirles la verdad y con mi esposa, que ella es la víctima del video y de todo esto. Es verdad lo que está pasando en ese video”

Como parte de su explicación el influencer aseguró que está trabajando en aprender a controlar sus emociones “de la mano de dios”.

Adrilatina se pronuncia ante el video de violencia

Adrilatina defiende a su esposa por la agresión.

Por su parte, Adriana Valcárcel, mejor conocida como AdriLatina TV, defendió a su aún pareja Carlos Feria, afirmando que la empujó debido a que no supo controlar sus emociones.

De igual forma explicó que el video se filtró debido a que el fin de semana pasado perdió su dispositivo móvil, en el cual tenía el video.

“Él sabe que fue un error. Yo decía ‘el día que un hombre me toque me pierde para siempre’. Y fue lo que pensé en ese momento y es lo que iba a hacer pero Carlos me pidió perdón y me lo pidió de corazón. Todos cometemos errores”

Por su parte los seguidores de Adrilatina y Carlos Feria, famosos influencer de colombia se han mostrado preocupados, por lo que afirman que minimizan la “violencia doméstica” que queda demostrada en el video.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.