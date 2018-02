Famosa demanda a revista por revelar sus fotos íntimas

La actriz Cynthia Klitbo, quien acudió a la presentación del primer capítulo de la novela 'Hijas de la Luna', en Televisa San Ángel, habló del proceso legal que emprendió contra una revista por publicar fotografías íntimas.

En una entrevista no sólo charló del nuevo proyecto en el que está involucrada, también del caso que tiene abierto contra una revista de espectáculos.

Para el programa 'Todo para la mujer', la famosa indicó que ella estaba celebrando su luna de miel con el que era su esposo en un rancho privado.

En un momento dado, decidió despojarse de su ropa y posar para él, pero no se había percatado que habían paparazzis observando sus movimientos.

Esto ocurrió en 2012 y aún sigue con el proceso legal contra TV Notas, que publicó las fotografías.

Fotos: TV Notas

Cabe mencionar que la actriz desea que le paguen por este daño y ante esto, comentó:

'Por supuesto, cuando yo hice H extremo fueron casi 200 mil dólares lo que cobré; en esta me sacan desnuda, gratis y se cobraron 29 millones de pesos por la publicación y ellos alegan de que yo vivo de encuerarme, así lo dicen sus abogados, y pues por lo mismo quiero que me paguen por las ocho páginas que sacaron de mí; vendieron mucho; eso es jugar con tu intimidad y con mi cuerpo desnudo, además yo no me fui a una playa pública, yo me fui a un rancho privado, entonces por supuesto que voy a buscar la indemnización'.

Klitbo dijo que no descansará hasta que la publicación pague.

Fotos: TV Notas

Por otra parte, aseguró que actualmente está soltera y sin ganas de tener una persona a su lado, después de cuatro divorcios. Ahora está muy enfocada en la crianza de su hija Elisa.

En cuanto a la tecnología para encontrar 'galán', ella comentó:

’No, me gusta el contacto directo, eso de estar escogiendo; además ya veo el titular: ' Cynthia Klitbo busca machos por internet'. ¡Ay no!, yo no he llegado a eso ni lo haré, en eso sí soy muy anticuada'.