Famosa conductora revela que recibió amenazas de muerte

La conductora Ellen DeGeneres es una de las famosas reconocida en Estados Unidos, por la forma de presentar a grandes invitados durante su programa.

La famosa comediante confesó que luego de revelar sus preferencias sexuales, fue amenazada de muerte y criticada por diversas personas.

Durante una entrevista la presentadora Ellen DeGeneres comentó que al dar a conocer abiertamente al público que era ella lesbiana, cabe mencionar que fue hace 21 años que confesó sobre su vida.

‘Me llegaron a amenazar de muerte e incluso me llegó una amenaza de bomba justo después de grabar uno de mis programas. Gracias a Dios no ocurrió’. Comentó DeGeneres.

Tras revelar su orientación sexual su programa fue cancelado, esta noticia para Ellen DeGeneres fue un momento difícil sobre todo para su carrera en el mundo de la farándula.

‘Sabía que habría gente a la que no le gustaría, pero no me esperaba que mi programa se cancelase’. Mencionó Ellen DeGeneres.