Famosa conductora de TV Azteca confesó que no le gusta usar ropa interior (VIDEO)

Cynthia Rodríguez se encuentra en la etapa más exitosa de su carrera ya que actualmente conduce la nueva temporada de La Academia, la cual es transmitida por TV Azteca; en este programa la talentosa y guapa mujer nos deleita la pupila cada semana con sus ardientes looks.

Y es que la actual pareja de Carlos Rivera se ha caracterizado por ser muy unida a sus seguidores pues se encarga de compartir cada momento importante que sucede en su vida a través de sus redes sociales que día a día va ganando más y más seguidores.

En esta ocasión Cynthia ha llamado la atención y no es por su singular belleza y su escultural figura que siempre presume a través de su cuenta oficial de Instagram; si no por revelar un oscuro secreto que a todo México ha dejado con la boca abierta.

Cynthia Rodríguez estuvo como invitada en la edición pasada de “Venga la Alegría”, popular programa matutino de TV Azteca, y durante una de las dinámicas realizada por los conductores, la talentosa cantante contó algunas cosas de más.

Los conductores de “Venga La Alegría” se pusieron a jugar con los invitados y después de una ronda de preguntas, le cuestionaron a Cynthia sobre cuánto tiempo ha pasado sin cambiarse la ropa interior a lo que ella respondió sin ningún pudor.

A mi me gusta más no usar ropa interior porque mi ginecóloga me dijo que no es tan bueno usar pantiprotectores", confesó sin pena alguna Cynthia .