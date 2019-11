Famosa conductora de TV AZTECA muestra su primera audición ¡tenía XV años!

Anette Cuburu, quien desde hace más de un año ocupó el vacío que dejó Ingrid Coronado cuando decidió abandonar el programa ‘Venga la Alegría’ de TV Azteca, dejó cautivados a sus seguidores de las redes sociales al compartir un video de su adolescencia.

No cabe duda que los años no han pasado en balde, pues la conductora de TV Azteca decidió mostrar la primera audición que realizó cuando tenía apenas quince años de edad, con un look muy noventero que estamos seguros que en ese entonces llamó mucho la atención.

A diferencia de la empresa para la que trabaja en la actualidad, Anette Cuburu menciona que esta audición fue realizada para unirse a Televisa, específicamente al CEA (Centro de Educación Artística), la codiciada escuela de la televisora de San Ángel a la que todos los jóvenes que desean ser artistas desean entrar.

Famosa conductora de TV AZTECA muestra su primera audición ¡tenía XV años!

BUSCANDO LA FAMA

En la descripción que Anette Cuburu adjuntó al video, menciona que la grabación data de 1992, año en el que decidió dejar su natal Mexicali para perseguir su sueño de ser famosa, ya que a pesar de que sus seres queridos no estaban muy de acuerdo en que abandonara su tierra a tan temprana edad, ella estaba convencida de que haría lo que fuera con tal de lograr su propósito.

La presentadora de TV Azteca también menciona que estaba prohibido ingresar al CEA a los quince años, pues la edad mínima para aceptar a un alumno era a los 17 años, pero que el director y los maestros la vieron tan ilusionada que hicieron una excepción.

Famosa conductora de TV AZTECA muestra su primera audición ¡tenía XV años!

Sin duda el video compartido en la cuenta oficial de Instagram de Anette Cuburu recibió infinidad de comentarios positivos y halagos a la conductora que ahora sabemos inició en el medio artístico con la aspiración de ser actriz, aunque el destino prefirió hacerla destacar como presentadora de programas de televisión.

En la actualidad podemos ver a Anette Cuburu todas las mañanas de lunes a viernes en ‘Venga la Alegría’, a pesar de que desde su ingreso al matutino los comentarios negativos hacia su persona han sido el pan de cada día.

MIRA EL VIDEO DE ANETTE CUBURU

QUIZÁ TE INTERESE: Anette Cuburu arremete contra Televisa y con este mensajito pone a todos en su lugar

Únete a nosotros en Instagram