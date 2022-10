Famosa conductora comparte un emotivo mensaje tras sobrevivir al cáncer de mama

Adamari López una de las presentadoras más conocidas en el mundo del espectáculo, recientemente compartió un mensaje emotivo en el que envió mucha fortaleza para aquellas personas que están atravesando por esta terrible enfermedad, para que no pierdan la esperanza de vivir.

En La Verdad Noticias te compartimos que fue precisamente en el mes de octubre que la también actriz aprovechó para enviar palabras de apoyo, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró dicho mes para lograr la sensibilización de tan fuerte enfermedad y, así promover la detección oportuna así como la importancia de acudir a sus chequeos en el momento adecuado.

Es por eso que varias artistas que han vivido esta situación se unen para apoyar a quienes la están pasando, difícil compartiendo sus experiencias de vida así como algunos tips para poder sobrellevar dicha enfermedad de la mejor manera posible.

El mensaje de Adamari López

La conductora Adamari López

La conductora Adamari López utilizó su cuenta oficial de instagram para compartir un hermoso mensaje sobre el famoso “Mes Rosa”, en el que hace referencia al sentir de las mujeres que son diagnosticadas con el cáncer de mama, sin embargo hizo hincapié en que no todos los casos son terminales.

Asimismo escribió lo siguiente, “Sí hay esperanza para muchas y una herramienta clave en estos casos es la actitud. Para mí fue esencial no victimizarme porque esa victimización es muy negativa. Y esa negatividad, como energía, no atraerá lo mejor ni te ayudará con la recuperación sino que más bien te mantendrá las manos más atadas. La rabia viene y va y vuelve a venir, eso es cierto. Además, no es una enfermedad que sufre uno sólo si no que la familia entera se ve afectada”.

¿Cuál es la enfermedad de Adamari López?

La presentadora Adamari López, tras vencer el cáncer de mama

La talentosa presentadora de Telemundo fue diagnosticada con cáncer de mama en 2004 y, desde ese instante comenzó su tratamiento para vencerle la batalla a tan grave enfermedad, el cual consistió en quimioterapias así como la extirpación del seno izquierdo por medio de una mastectomía.

Cabe mencionar que tuvo un total de 12 cirugías para luego poder ir recuperando su carrera tanto en la conducción, como en el mundo de la actuación.

