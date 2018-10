Famosa comparte su número de celular en pleno Festival Global Citizen

El Global Citizen Festival se dio el fin de semana pasado en la Ciudad de Nueva York y la actriz Dakota Johnson fue una de las actrices que resaltó uno de los temas más controversiales de este año, la violencia contra las mujeres.

La actriz de la trilogía 'Cincuenta sombras de Grey' en un poderoso discurso habló sobre la histórica violencia y los casos de agresión sexual a los que niñas y mujeres llevan sometidas desde hace ya demasiado tiempo, y sobre la falta de acción para apoyar la salud femenina con atención anticonceptiva y cuidados durante el embarazo y el parto.

El gesto que sorprendió a todos en el Global Citizen Festival

“Como nueva portavoz de la campaña ‘Ella es igual’ de Global Citizen, me comprometo a levantar la voz por todas las niñas y mujeres que no tienen la oportunidad de hablar. Por mi trabajo la gente valora lo que digo, pero yo no quiero hablar, prefiero escuchar. Me interesa lo que tienen que decir y quiero ayudar a las niñas y mujeres de todo el mundo a compartir sus historias”

Dakota es portavoz de la campaña ‘Ella es igual’

En el momento justo del discurso, la actriz Dakota Johnson sorprendió con un gesto poco habitual, sacó su teléfono móvil y agregó:

“Esto es un poco especial, pero aquí está mi teléfono. Aquí está mi número. Quiero que me llames, que me cuentes tu historia en un mensaje de voz. También pueden escribirme a [email protected] Dime qué has soportado como mujer”.

Dakota pretende hacer lo que este a su alcance en el caso de problemas de acoso sexual en mujeres

En la pantalla ubicada detrás de ella apareció:

“(1) 212 6538806”, el número de su teléfono.

Cabe resaltar que la actriz aclaró que para estas historias ni la lengua interferirá, ya que cuenta con un equipo encargado de traducir cada historia que pueda reportarse.