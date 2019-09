Famosa cantante revela que jamás usa ropa interior (VIDEO)

Los cantantes en muchas ocasiones causan furor por sus extravagantes atuendos durante sus conciertos, pues mientras unos como Luis Miguel, deciden salir a cantar usando trajes elegantes, existen otros como Bad Bunny que prefieren un estilo camaleónico.

A pesar de esto, lo importante es que los artistas ofrecen un espectáculo increíble, no importa las prendas que utilicen ni lo ridículos que puedan llegar a verse, al final de la noche sus fans que dan satisfechos y eso es lo que importa.

Aunque unos llaman la atención por su exceso de prendas en sus presentaciones, otros sorprenden por lo contrario ya que enloquecen a sus fans al usar menos ropa o incluso no usarla, como es el caso de una famosa cantante que no usa ropa interior.

Se trata nada más y nada menos que de la cantante mexicana conocida como Yuri, quien se ha convertido en una de las favoritas de los mexicanos, especialmente por la influencia de su música en la cultura popular.

Ahora la famosa interprete dejó con el ojo cuadrado a sus fans con su última confesión durante una entrevista en un famoso programa al que fue invitada junto a su hermana, ya que frente a toda la audiencia confesó que Yuri no usa ropa interior durante sus conciertos.

"De repente se salió mi hermana del escenario y pensé que se había sentido mal. En eso regresa al escenario y me dice "me fui a quitar los calzones" y me quedé helada".