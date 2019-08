Famosa cantante denuncia abuso y golpes de taxista en Cancún ¡Terrible!

No es desconocido en todos el país lo que sucede en Cancún con respecto a los taxistas, quienes se han ganado una mala reputación debido a actos que podrían ser hasta fuera de serie y hasta inimaginable.

Sin embargo pensábamos que que esto sólo le pasaba a los ciudadanos que vivimos en esta ciudad, privilegiada con sus mares y playas, pues resulta que una famosa cantante rompió el silencio y contó el terrible suceso que vivió a manos de uno de los temidos taxistas.

La historia que relató en sus redes sociales cuenta una terrible historia que incluye agresiones físicas que llegaron hasta los golpes a una cantante internacional, participante de inimitables realitys y popular en redes sociales, recientemente firmada con una prodigiosa casa productora misma que promueve a estrellas como Gloria Trevi.

“Un día como hoy pero hace 6 años atrás, un taxista en Cancún quizo golpearme (me lanzaba puñetazos y le aceleraba al carro pasándose los altos, no me dejaba bajar, si no es que por Walmart de el centro hubo un choque, habían 3 tránsitos, le tocó alto y tuvo que pararse...

Salí temblando de miedo, mis piernas no me reaccionaban ni el cuerpo, otro taxista nos venía persiguiendo por que se percató de mis gritos, solo podía escuchar: mija súbete al carro, yo vi todo y ya lo denuncie...

Muy tontamente me subí al taxi (venía con una mujer y una niña) no podía ni siquiera hablar de lo mucho que me temblaba la boca, solo quería ver a alguien de casa y le dije a donde me dirigía...

Mientras me estaba pasando los datos, nos percatamos que el otro taxista nos estaba siguiendo, fue horrible!

Mi papá fue al sindicato de taxistas a dar el número de placas y de taxi, fuimos a poner una demanda y jamás hicieron nada.

Ahora darme cuenta que cada vez hay más mujercitas que no corrieron la misma suerte que yo me da escalofríos.

Esto es para toooodos, luego una piensa que solo a las delgaditas, chavitas o niñas les pasa esto pero no!!!

¡Cuidado!”, señaló en sus redes sociales.

Esta terrible historia es una de muchas que se presentan en la ciudad de Cancún en donde los taxistas son exhibidos a través de las redes sociales, en esta ocasión le sucedió a Perla López, quien afortunadamente hoy se encuentra con vida y en promoción de su más reciente sencillo ‘Luz Violeta’.