Famosa cantante de música ranchera podría perder su voz

Luz Elena Ruiz Bejarano, mejor conocida como Lucha Villa, fue una de las exponentes más sobresalientes de la música ranchera y de las interpretes mexicanas que ha puesto en alto a México gracias a su voz.

Villa, ya lleva un buen tiempo alejada de las cámaras y de la farándula, hace unos días su sobrina Damiana Villa ha dicho a los medios de comunicación que la cantante se encuentra afectada de la voz, debido a que presenta mucha dificultad para hablar.

Últimas imágenes de Lucha Villa

“Le cuesta mucho trabajo hablar, mis primas (las hijas de Lucha Villa) son las que dan entrevistas por ella, la cuidan mucho para que su voz no se siga afectando”

También ha agregado que toda su familia está al pendiente de ella y que no les importa si la cantante pierde la voz mientras siga con vida y estable de salud; puesto se sienten felices de estar cerca de ella.

Recordando a Lucha Villa

Luz Elena Ruiz Bejarano fue bautizada artísticamente como Lucha Villa, es una de las más destacadas cantantes en la historia del género ranchero, además de reconocida actriz tanto en cintas de corte campirano como del cine de autor de los sesenta, de gran golpe comercial en los ochenta y del «nuevo cine mexicano» en los noventa.

Fue catalogada como Primera Reina de los Palenques

La cantante fue reconocida como la primera Reina de los Palenques gracias a “El gallo de Oro” (película de 1964), que la llevó a cantar en los palenques en el pleno redondel y no en el balcón como antes se usaba, ella fue la primera y la gente así lo pedía. En 1961 graba su primer disco, «La media vuelta» fue primer éxito a comienzos de los sesenta, se le abrirían las puertas a una prolífica carrera discográfica, así como a la pantalla grande y la televisión hasta su forzado retiro a finales del siglo pasado.

Le llamaron «La Grandota de Camargo»

Gracias a su belleza, alta estatura de 1,75 m , voz grave y estilo inconfundible, le llamaron «La Grandota de Camargo» y se consagraría como una de las mejores intérpretes de los más representativos compositores de música vernácula, sobresaliendo los temas de José Alfredo Jiménez («Amanecí en tus brazos», «La mano de Dios», «No me amenaces», «La enorme distancia», «Que se me acabe la vida») y Juan Gabriel («Juro que nunca volveré», «La diferencia», «Inocente pobre amiga», «Ya no me interesas», «Tú a mí no me hundes», «No discutamos»)

Lucha Villa formó parte del selecto grupo de cantantes rancheras que se volvieron una institución en este género, talez como: Lucha Reyes, Lola Beltrán, Rocío Dúrcal, María de Lourdes y Amalia Mendoza.

