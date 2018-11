Famosa cantante da detalles sobre el proceso de su hijo transgénero(VIDEO)

Tras dos años de haber anunciado que su hija iniciaba la transición para la reasignación de género, la cantante venezolana “Karina”, ha dado a conocer nuevos detalles del proceso de su hijo transgénero.

Hace unos años la cantante reveló el cambio de sexo de su hijo, quien nació siendo niña y antes se llamaba Hannah; además confesó que sintió temor por la religión judía, a la cual pertenecen, porque pensó que podrían rechazar a su hijo por ser transgénero y además, prohibirle la celebración del Bar Mitzváh, una ceremonia que se realiza cuando los niños cumplen 13 años.

“El tratamiento continúa, él sigue en transición porque sigue siendo un niño. Acaba de empezar la adolescencia, acaba de cumplir 13 años, de manera que el periodo de desarrollo todavía está en curso. Mientras haya desarrollo él va a seguir estando en tratamiento de una hormona que bloquea el desarrollo para que él no se desarrolle como una mujer que es como nació biológicamente”

En una entrevista para un famoso programa de espectáculos Karina anunció:

“Me dice que quiere hacer su Bar Mitzváh, que es un momento muy importante para los varones, cuando él me dijo eso, fue así como no nos metamos para allá. Vamos a dejar eso así; no hace falta. Es algo como de tradición. Yo traté de convencerlo de que lo olvidara”