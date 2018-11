Famosa cantante convence a Chabelo para tomarse una selfie 

A pesar de que Xavier López "Chabelo" no acostumbra a mostrarse en redes sociales, en esta ocasión, fue una famosa cantante quien se lo encontró y aprovechó para fotografiarse a su lado.

Y es que no podemos mentir al decir que los usuarios suelen emocionarse cada vez que miran en las redes sociales alguna fotografía de "Chabelo", pues a sus 85 años de edad, es una figura del espectáculo mexicano a quien se le quiere mucho.

Fue así como la cantante Toñita, exalumna de ‘La Academia’, no dudó en pedirle una selfie al artista, para después compartirla en su cuenta de Instagram; foto que inmediatamente dio mucho de qué hablar.

"No hay emoción más grande que esta, neta, nieguénmelo!! Me tiembla todo ja ja ja pero, soy feliz, tantos años y por fin se me hizo".