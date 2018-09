Famosa cantante confesó que tres personas abusaron sexualmente de ella

La presentadora brasileña Xuxa, mejor conocida como 'La Reina de los Niños', es una conocida artista en el sur del continente, que se catapultó a la fama entre los años 80's y 90's.

Xuxa en su juventud

Cada vez se saben más noticias acerca de ella, pues hace apenas unos días se dio a conocer que a su llegada al aeropuerto de Argentina, su más devoto fan quien se encontraba entre la multitud, sufrió un paro cardiaco al no poder controlar la emoción de ver a su ídolo en persona.

La dramática llegada de Xuxa a Argentina

En esta ocasión Xuxa vuelve a ser noticia al confesar en medio de una entrevista y con un nudo en la garganta que un amigo de su padre, el novio de su abuela y un profesor, abusaron sexualmente de ella cuando apenas era una niña.

“Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa fue mi terapia. No lo hablé ni en mi familia. La cosa empezó muy temprano en mi vida. Una época en que no recuerdo ni la edad, pero sé que era muy pequeńa. Me acuerdo que era una beba, bien joven, durmiendo, desperté y le dije a mi mamá: ‘alguien ha hecho pis en mi boca’. Me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad … pero sé que a los 13 ańos fue la última vez."

Xuxa admitió haber sido abusada sexualmente en su niñez

La cantante admitió que la decisión de sacar a la luz su pasado, es motivado por todas las demás personas que son o han sido víctimas de violencia sexual, para que se animen a denunciar cualquier conducta de esta índole, pues nadie debería vivir en el silencio.