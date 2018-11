Famosa cantante arremete contra Alfredo Adame por llamar a su hijo "Aberración" (VIDEO)

Alfredo Adame no deja de involucrarse en el escándalo, ya que tras la enorme controversia que se originó tras su ruptura con Susan Quintana, el famoso conductor ha saltado de polémica en polémica, pues este pleito ha incluido una guerra de ofensas e incluso la ex pareja del conductor fue demandada por daño moral.

Ahora tras dejar atrás el asunto, Alfredo Adame vuelve a estar en el ojo del huracán por una supuesta discriminación.

Resulta que durante una rueda de prensa de “Grandiosas” la cantante venezolana Karina, se le fue encima al conductor cuando este se pasó de la raya al llamar “Aberración” al hijo de la cantante, lo que despertó la furia en Karina.

Podría no ser tan alarmante si no fuera porque el conductor llamó aberración al joven, quien es transexual y ahora se hace llamar Xander, pero lo más escandaloso de todo es que el hijo de la cantante tiene tan solo 13 años, por lo que las declaraciones de Alfredo Adame despertaron la furia tanto de la madre como de la comunidad LGBT.

Ante tal declaración, Karina expresó su enojo diciendo lo siguiente:

"Aberración es que gente ignorante como esa ande diciendo comentarios ignorantes, es una aberración, sobre todo a nivel público, me parece además una expresión no solo de ignorancia, sino de maldad, porque usar la palabra aberración es una cosa muy, muy fuerte, puede estar o no de acuerdo con algo, pero vamos, esa opinión es fuerte”.