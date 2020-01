Famosa canción de Ariana Grande es acusada de plagio

Ariana Grande es una reconocida actriz, compositora y cantante estadounidense que destaca en el mundo de la industria gracias al constante éxito que ha cosechado a lo largo de 6 años de trayectoria musical y actualmente es considerada una de las celebridades más influyentes del pop en inglés.

Entre sus canciones más populares se encuentran “Thank u, Next”, “Dangerous Woman”, “Side To Side”, “Break Free” y su más reciente éxito musical “7 Rings”, esta última ha logrado batir grandes récords y hasta la fecha lleva recaudado más de 10 millones de dólares en ventas y streaming.

Pero parece ser que el éxito que Ariana Grande ha conseguido con “7 Rings” se verá opacado de nueva cuenta tras darse a conocer que Josh Stone, productor y rapero estadounidense, ha decidido proceder legalmente en contra de la cantante por un supuesto plagio que ha recibido una de sus canciones.

Ariana Grande es demandada por plagiar canción de famoso rapero

Circula en Internet la noticia de que el rapero DOT, como se le conoce al productor Josh Stone, ha presentado una demanda en contra de la cantante Ariana Grande por plagiar varios elementos de su canción “You Need It, I Got It” para usarlos en su reciente hit “7 Rings”.

Josh Stone asegura que Ariana Grande uso varios elementos de su canción para implementarlo en “7 Rings” sin contar con su autorización y que tampoco recibió el reconocimiento correspondiente al igual que tampoco ha recibido alguna ganancia que este hit ha generado.

“Literalmente, cada una de las 39 notas respectivas de '7 Rings' es idéntica a las 39 notas de 'I Got It' desde una perspectiva de ubicación métrica” mencionó el rapero.

Te puede interesar: Críticas comparan “Rare” de Selena Gomez con “Thank U Next” de Ariana Grande

Famosa canción de Ariana Grande es acusada nuevamente de plagio.

La declaración de Josh Stone es respaldada con el análisis comparativo que dos musicólogos forenses han realizado y tras realizar la demanda en contra de Ariana Grande, espera que pueda recibir una parte de los beneficios que la canción ha recibido así como lograr que la cantante pueda seguir recibiendo ganancias a través de “7 Rings”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana