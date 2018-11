Famosa actriz vende "el anillo" para viajar por el mundo (VIDEO)

Al parecer este es el año de los divorcios, pues parejas famosas como Angelina Jolie y Brad Pitt se divorciaron, así como la famosa modelo y empresaria Paris Hilton han roto sus compromisos en estas últimas semanas, y aunque una ruptura siempre parece dolorosa, existe una actriz que le ha sacado provecho a sus decepciones amorosas, pues ha vendido sus anillos de compromiso para disfrutar de su soltería ¡Viajando por el mundo!

La actriz es cuestión es nada más y nada menos que Sara Maldonado, quien años atrás disfrutó de una fama excepcional en telenovelas mexicanas, y aunque su éxito fue muy bueno por años, su vida personal no corrió con la misma suerte, pues tiene una colección de 3 anillos de compromiso fruto de sus fallidos romances, pero ahora le sacó provecho a su triste vida sentimental, vendiendo los anillos para irse de viaje.

"El primero lo regresé porque lo habían fundido para no sé qué, entonces me dio como mucha pena, no me lo pidieron yo lo regresé, después de varios años dije: oye, esto era de la abuela ¿no?, lo regresé, no personalmente, lo mandé con alguien"

La famosa actriz asistió a un evento en la ciudad de México, donde durante una entrevista confesó que lleva 10 meses soltera y que disfruta de su soledad gracias a que posee 3 anillos de compromiso resultado de sus relaciones fallidas, con sus parejas Alejandro Gutiérrez y Billy Rovzar y decidió venderlos y usar el dinero para viajar por el mundo. Ante tal declaración, los reporteros la cuestionaron sobre la procedencia de los anillos, a lo que la actriz dijo lo siguiente

"El segundo, lo vendí y me fui a viajar a Asia, es que de repente, dependiendo del karma del anillo, para que adivinen de quién".

"Y el tercero, ése es un regalo hermosísimo que me hicieron, mi expareja me lo dio con mucho amor y es un anillazo, entonces me dijo: "quédatelo, es un regalo que yo te hice", y entonces ahí lo tengo, no sé si usarlo, porque pues está raro. Es un anillo muy bonito porque no es un anillo tradicional, pero lo voy a guardar, no me he enojado todavía para hacer otra cosa".