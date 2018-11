Después de recibir amenazas por parte de una expareja sobre hacer públicas varias fotografías íntimas, una famosa actriz se encuentra preocupada por el riesgo de que éstas salgan a la luz.

Se trata de la también cantante Aleida Núñez, quien estuvo presente durante la comida por el ’30 Aniversario del Día Mundial del Mariachi’, evento que sirvió para celebrar el cumpleaños del líder de los mariachis de México, Jesús “Chucho” López.

QUIZÁ TE INTERESE: Los 122 mil 300 muertos de Peña Nieto: Expediente

En un breve encuentro con los medios de comunicación, la actriz habló de la posibilidad de demandar al sujeto por la difusión de sus fotos sexuales:

“Afortunadamente estas fotografías no se han publicado, sin embargo, ya me estuve asesorando con mis abogados, y efectivamente me advirtieron que bajo ninguna circunstancia una persona me puede amenazar con publicar unas fotos mías porque finalmente es mi vida íntima, mi vida personal, que siempre la he guardado muy celosamente; por supuesto que si se llegaran a publicar, actuaría legalmente”.

Famosa actriz teme que filtren sus fotos sexuales (VIDEO)

Aleida Núñez confesó que su mayor miedo por las mencionadas fotos, es por su hijo Alexander, de 4 años de edad:

“Sí, la verdad si me da miedo sobre todo por mi hijo; finalmente yo soy una mujer ya completa, plena, madura, no tengo ningún problema, sin embargo creo que él no lo entendería, y ojalá que no tenga que llegar a esas vías”.

Famosa actriz teme que filtren sus fotos sexuales (VIDEO)

Aunque no quiso revelar el nombre de la persona que la chantajea, dejó en claro que no se trata del padre de su hijo, su ex esposo Pablo Glogovsky:

“No, porque además, lógicamente es una persona que ya prefiero ni mencionarla; evidentemente el padre de mi hijo es un caballero, un gran hombre, un gran ser humano, él jamás me haría eso y definitivamente no se trata de él”.

Famosa actriz teme que filtren sus fotos sexuales (VIDEO)