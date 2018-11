Famosa actriz sufre una fractura y se da cuenta días después (FOTO)

Una de las actrices más famosas de las telenovelas mexicanas es Laura Flores, quien también es cantante y estuvo en boca de todos recientemente pues informó a sus fans sobre un accidente que tuvo que a pesar de su gravedad no lo notó hasta días después debido al fuerte dolor.

“Este dedo se me rompió el miércoles pasado y hasta hoy me di cuenta, pues fui al doctor por que no podía del dolor”