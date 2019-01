Famosa actriz se desnuda para enviar un poderoso mensaje (FOTO)

Una de las producciones extranjeras más famosas en México es sin duda el programa “Sin senos si hay paraíso” transmitido por la cadena televisiva Telemundo, la cual ha ofrecido algunas de las producciones más exitosas y queridas por los televidentes mexicanos.

Ahora una de las actrices de este programa sorprendió a todos con su extravagante manera de enviar un mensaje.

Se trata nada más y nada menos que de Joselyn Gallardo, una famosa actriz originaria de Ecuador, y fue la encargada de interpretar a “Martina” en la famosa serie “Sin senos si hay paraíso”, en la que destacó por su belleza y su gran interpretación.

Ahora esta famosa actriz sorprendió a todos sus fans al realizar un atrevido movimiento, pues dejó a todos con la boca abierta al publicar una fotografía suya donde aparece completamente desnuda, aunque esto no fue con intención de morbo, sino para enviar un duro mensaje sobre seguridad.

Esta fue una de las declaraciones que Joselyn Gallardo dio tras armarse de valor y compartir su fotografía desnuda, lo que fue una decisión muy difícil para ella, pues tuvo que pasar por un amargo momento de inseguridad sobre sí misma y preocupación sobre la opinión social, los cuales son exactamente los ámbitos que trata de combatir con el mensaje que dio con la fotografía, pues invito a las mujeres a sentirse seguras de sí mismas y amar sus cuerpos sin temor a lo que los demás dirán, pues además de esto compartió la opinión que le dio a su fotógrafo:

“Ricky tengo miedo, no la quiero subir. Ricky pero se me ve gorda, me van a criticar. Ricky me van a juzgar por subir la foto. La gente va a hacerme pedazos’. Estos fueron algunos de los miles de comentarios que le hice a mi queridísimo Ricardo Pérez antes de subir esta foto”