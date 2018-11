Famosa actriz se aumentó las 'nalgas' para hacerle el quite a Yanet García

Yanet García está que arde en las redes sociales por enseñar 'carne' y es que con las curvas que se manda, es muy deseada, tanto así que es la envidia de muchas famosas, tal es el caso de una reconocida actriz y cantante de Televisa.

¿DE QUIÉN SE TRATA?

Se trata nada más, ni nada menos que de famosa Lucía Méndez, quien se obsesionó con el delineado cuerpo que se manda la conductora del programa matutino 'Hoy' por lo que decidió poner cartas en asunto y moldear su cuerpo para parecerse a Yanet García.

Fue amiga cercana a la intérprete Lucía Méndez, la que reveló que la actriz mexicana se inyectó una sustancia de dudosa procedencia en los glúteos para parecerse a la sexy chica del clima, anhelo que casi pone en riesgo su vida.

Tal vez te pueda interesar: Televisa deja desamparada a famosa y bella actriz (VIDEO)

¿QUÉ DICE LUCÍA MÉNDEZ?

Sin duda la actriz es una de las divas más importantes en el mundo del espectáculo mexicano, pues a sus 63 años Lucía Méndez continúa presumiendo curvas.

Sin embargo, fue la misma actriz la que aclaró los rumores que giran a su alrededor y declaró para para el programa "Despierta América" que jamás se ha inyectado nada en las '´pompis'.

"Toda la vida me han difamado, me han dicho jalada y media, que no son ciertas. Me han inventado tantas, incluyendo ese tema de cirugías. Soy una persona que hace mucho ejercicio toda su vida, y cómo me ven bien, me ven fresca, con buen cuerpo, con buena pompa, me inventan cosas"