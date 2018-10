Famosa actriz hace fuertes acusaciones en contra de James Franco

La actriz Busy Philipps hace fuertes acusaciones en contra de James Franco, la famosa asegura en su libro ‘This Will Only Durt a Little’ que durante las grabaciones de la serie ‘Freaks and Geeks’ la agredió físicamente durante las escenas del proyecto.

Recordamos que la actriz Philipps interpretó a ‘Kim Kelly’, quien era la novia de ‘Daniel Desario’ personaje interpretado por James Franco, en la serie que inicio en el año de 1999. Aunque ella confesó la agresión durante el 2011, pero en su libro revela los detalles que vivió la famosa.

En el libro Busy Philipps describe al actor como un ‘matón’, en el escrito la famosa relata como vivió los momentos de agresión; James Franco la tiraba al suelo.

‘El director me pidió que golpeara a James mientras corríamos tras el coche y decíamos mi línea’.

Pero James Franco no siguió lo que estaba escrito en el libreto, él sujeto los brazos de Busy Philipps, le gritó y posteriormente la lanzó al suelo.

La actriz comentó que quiso llorar pero aguanto aquel momento, ya que ella pensaba que Franco se iba a disculpar con ella.

Busy Philipps luego del incidente, ella dijo que el actor Franco se acercó y se disculpó.

‘Él sonrió y me abrazó, James es una gran estrella de cine. Fue horrible para mí, sí, pero también él es encantador como el infierno. Ahí es donde vive la manipulación’. Comentó Busy Philipps.