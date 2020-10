Famosa actriz fue víctima de un secuestro express en la CDMX

La actriz Aylín Mujica confesó entre lágrimas que durante su última visita a México vivió un aterrador episodio, pues fue víctima de un secuestro express, experiencia que no ha podido superar.

Aylín Mujica declaró ante las cámaras del programa ‘Suelta La Sopa’ todos los detalles del terrible incidente que vivió durante su estadía en la CDMX.

"Me pone la navaja entre las piernas y me dice: 'No te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero", declaró la actriz.

Aylín Mujica rompió en llanto al contar que fue víctima de un secuestro express en la CDMX.

Aylín Mujica temió por su vida durante secuestro

La actriz de origen cubano relató que este suceso ocurrió durante su visita a México y que los criminales le dieron vueltas por toda la ciudad con el objetivo de retirar dinero de su cuenta bancaria.

“Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar, pensé... ¡Ay no!", declaró Aylín Mujica entre lágrimas, quien ha tenido que viajar en reiteradas ocasiones a la CDMX debido a que se encuentra participando en la puesta en escena de la obra 'El CuarenTenorio Cómico'.

Aylín Mujica protagonizo un fuerte escándalo mediático junto a Vicente Fernández Jr.

Todo parece indicar que no han sido tiempos fáciles para Aylín Mujica, pues recientemente te dimos a conocer que se vio involucrada en problemas con Vicente Fernández Jr, esto a causa de algunas declaraciones que realizó sobre él y su caso contra su ex-esposa Karina Ortegón.

Fotografías: Instagram