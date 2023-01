Famosa actriz fue víctima de robo en un conocido banco del Estado de México

La actriz Maribel Fernández ‘La Pelangocha’, es una de las artistas más recordadas, pues con su gran trabajo en la televisión, logró ganarse el cariño del público, quien no tardó en posicionarla como una de las favoritas de toda la República Mexicana, sin ninguna excepción.

Y es que no podemos olvidar que también es catalogada como una de las mejores comediantes de México, gracias a su participación en diversas series y películas como “Mi secretaria”, “El día de los albañiles”, “Y que hacemos de…tocho morocho”, por mencionar algunos.

No obstante, en La Verdad Noticias te compartiremos algo verdaderamente indignante sobre la actriz Maribel Fernández ‘La Pelangocha’ con lo que estamos seguros, quedarás impactado, pues al parecer fue víctima de robo en un famoso banco del Estado de México.

¿Cómo ocurrió el robo de la actriz Maribel Fernández?

A través de un video que circula en redes sociales, la comediante detalló lo que le había ocurrido cuando acudió a un banco Banamex ubicado en la Plaza Vallarta, para dar de alta su tarjeta ‘priority’.

En dicho clip, la actriz comentó que el plástico le fue arrebatado por un hombre que se encontraba en la fila.

“Yo pasé normalmente, tecleé el nuevo número e hice el retiro. Cuando me doy la vuelta el muchacho ya estaba casi encima y me dice: ‘Le falta esto’. Me quita la tarjeta y le dije ‘¡No, mi tarjeta!’, y me dice ‘Ahí está’, y se va corriendo”.

¿Cuántos años tiene Maribel Fernández?

La actriz Maribel Fernández

Maribel Fernández tiene 69 años, porque nació el 9 de marzo de 1953 y como te comentamos a lo largo de esta nota, ha logrado forjar una carrera bastante sólida, misma que la ha llevado a permanecer vigente hasta nuestros días.

Sin embargo, es importante recalcar que hace unos meses encendió las alarmas de los medios de comunicación, al informarse que había sido hospitalizada de emergencia.

