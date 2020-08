Famosa actriz es DESPRECIADA en televisoras por tener estrías

La actriz Esmeralda Pimentel causó controversia e indignación en las redes sociales al revelar que perdió varios trabajos en la televisión a causa de sus estrías, pues para los productores, estos pequeños detalles le restaban belleza a su cuerpo y por ende no la hacían atractiva ante las cámaras.

Esto ocurrió durante una entrevista que Esmeralda Pimentel tuvo en la pasada emisión del programa ‘Netas Divinas’ de Unicable, ahí platicó que este hecho le ayudó a entender que debía amar su cuerpo tal y como era, a pesar de que en el pasado le inculcaron la importancia de tener un cuerpo perfecto, idea que tomó fuerza cuando comenzó a formar parte del mundo de la televisión.

“Yo decidí mostrar mis estrías porque fue algo que siempre me enseñaron que era motivo de vergüenza… Me generaba mucha pena, mucho pudor… Perdí muchos trabajos, como que esta cuestión del mundo del entretenimiento de querer buscar el cuerpo perfecto… Fue como una forma de mostrarme al mundo y decir ¡Ya no más!”, declaró la actriz en Netas Divinas.

Esmeralda Pimentel aprendió a querer su cuerpo

Conocida por tener una amplia trayectoria en la televisión que incluye exitosas producciones como ‘La bella y las bestias’, ‘Verano de Amor’, ‘El color de la pasión’, entre otros; Esmeralda Pimentel destaca por tener una belleza excepcional, misma que le ha permitido ser modelo en más de una ocasión.

Esmeralda Pimentel es considerada una de las actrices más guapas de la TV.

Pero a la famosa actriz de 30 años no le importa en lo absoluto este título, pues a través de sus redes sociales hemos podido observar que está enfocada en dar un mensaje a sus seguidores sobre el amor propio y la aceptación de diversas formas de la belleza.

Te puede interesar: Esmeralda Pimentel SIN ROPA demostró su amor propio ¡Ardiente!

Esmeralda Pimentel se ha sumado a una campaña que busca redefinir la belleza humana, esto con la finalidad de que las personas no se sientan mal cuando no cumplan con los altos estándares que la sociedad ha impuesto desde hace muchos años.

¿Qué opinas de las declaraciones de la actriz? ¿Consideras que el mundo de la televisión es muy discriminatorio? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram