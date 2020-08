Famosa actriz deja la televisión para hacer malabares en la calle

Famosa actriz que dejó la televisión para hacer malabares en la calle

Aunque en su país natal, Colombia, Camila Zárate, de 33 años, era una de las actrices más asediadas, y todas las televisoras querían que protagonizara sus proyectos, poco a poco esta vida terminó cansándola, por lo que decidió viajar a México y empezar desde cero haciendo malabares en las calles.

'Dulce amor' (2015) fue la última telenovela en la sus fans la vieron, y luego de que de ésta terminara, en enero de 2016, Camila decidió emprender un viaje lejos de su familia, amigos, y sobre todo, alejada de los medios de comunicación, cambiando radicalmente su vida.

Camila Zárate es considerada una de las actrices más populares de la televisión colombiana.

Camila Zárate inició una nueva vida en México

Y hace unos días, en un medio colombiano, la actriz reapareció con un estilo totalmente diferente y contó qué es lo que ha hecho en los últimos 4 años: "Creo que uno debería trascender la parte física, y no por el hecho de que sea actor, ni un famoso, o reconocido, tiene que estar en función de eso, siempre hay que buscar nuevos horizontes".

“Me volví artesana, estuve vendiendo en las calles de México, viajando, en los semáforos haciendo malabares con mi hula-hula; me convertí en una 'hippie', y ahora soy muy desprendida con mi imagen, ha valido la pena", aseguró.

Además, la actriz de Colombia reveló que todo esto la ayudó a encontrarse y reconciliarse con ella misma, pues ahora lo que más le importa es su esencia, y ya no debe preocuparse por lo que los medios de comunicación y los programas de espectáculos digan sobre ella, así es más feliz.

"Si la gente habla de mi aspecto o no, la verdad eso no es mi problema, no tengo control sobre eso y mis oídos no reciben ese tipo de señales", reiteró.

Camila Zárate es conocida por haber trabajado en 'Rafael Orozco: El Idolo

Camila Zárate es reconocida por participar en importantes producciones como ‘Dulce amor’, ‘Chepe Fortuna’ , ‘El cartel de los sapos’ y ‘Rafael Orozco, el idolo’, además de la película ‘El olvido que seremos'; siempre destacó por su belleza y talento para la actuación.

Fotografías: Instagram