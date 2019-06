Famosa actriz de Televisa RUEGA para que no cancelen 'Intrusos' (FOTO)

Uno de los escándalos más discutidos de las últimas semanas es sin lugar a dudas la impactante noticia de la cancelación del polémico programa de farándula de Televisa ‘Intrusos’ pues esto causó un gran impacto en sus fanáticos.

El famoso conductor Juan José ‘pepillo’ Origel fue el encargado de dar la noticia a todos sus seguidores, dejando en claro que el próximo 14 de junio ‘intrusos’ le dirá adiós a las pantallas definitivamente.

El anuncio de la cancelación de intrusos trajo una enorme ola de opiniones divididas, pues hubo quienes celebraron la noticia y hubo otros que se lamentaron e incluso se manifestaron en contra de esto, como lo acaba de hacer Carmen Salinas.

¿Qué dijo Carmen salinas?

La famosa actriz de televisa y ahora diputada ha protagonizado una gran serie de escándalos durante los últimos meses debido a sus ocurrencias, como la más reciente al reclamar al presidente por las vacunas para el ‘VHS’

Ahora, la polémica conductora fue una de las celebridades que se manifestó en contra de la cancelación del programa, pues al ser una de las figuras más emblemáticas de Televisa, ha sentido que este es un fuerte golpe para la cadena.

La aclamada actriz expresó su pesar tras la triste noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, donde dejó en claro que está totalmente en contra de la cancelación de intrusos, pues mencionó lo siguiente:

“Intrusos, Amigos de Televisa a la que pertenezco hace 65 años, les suplico no sacar del aire al gran PROGRAMA INTRUSOS. Tiene una gran productora y comunicadores con una gran experiencia y nombre”.

Esta fue la declaración que Carmen Salinas dio en la publicación, donde hizo su intento por rescatar el programa, aunque esto podría no suceder a pesar de sus esfuerzos, ya que las palabras de ‘Pepillo Origel’ fueron muy claras:

"¿Qué pasó con "Las golondrinas"? que no son para mí nada más, sino para todos nosotros porque Intrusos va a terminar, y no porque no haya cumplido con todas las expectativas que nos esperábamos y todo, sino porque así son las cosas en la televisión".

